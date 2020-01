A los 54 años murió el mítico luchador mexicano «La Parka»

El mundo de la lucha libre está de luto ya que el pasado fin de semana falleció años 54 años Jesús Alfonso Huerta Escobeza, luchador mexicano conocido como «La Parka«. Según antecedentes, el deceso se produjo por una falla renal y en sus pulmones.

El luchador había sufrido el 21 de octubre pasado una lesión cervical luego de golpear su cabeza con una valla de protección al hacer un tope suicida entre la segunda y tercera cuerda del ring en un combate por el 64 Aniversario de la Arena Coliseo de Monterrey.

Y aunque a principios de noviembre se informó que el deportista había dejado terapia tras su recuperación, tuvo que volver a ser internado a fines de este mismo mes. Finalmente el 10 de enero de este año, «La Parka» ingresó de urgencia a un recinto asistencial tras presentar un fallo renal, que sería finalmente su causa de muerte.

Tras conocerse la trágica noticia, el mundo de la lucha libre reaccionó ante la partida del emblema mexicano.

Me rompe el corazón y me devasta saber que mis compañeros, personas con las que viaje, luché y compartí lo que más amo en el mundo se van a mejor vida… me queda recordar que NO SOMOS NADA y hay que vivir la vida al 💯. pic.twitter.com/3ysY4HJV2g

— El Hijo del Fantasma (@hijodelfantasma) January 12, 2020