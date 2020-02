El Super Bowl es el evento deportivo más popular en los Estados Unidos y uno de los más famosos a nivel mundial. Visto por millones de personas alrededor del mundo, se ha convertido con los años en la plataforma perfecta para que las grandes marcas promocionen sus productos.

Se estima que 100 millones de personas ven el espectáculo, por lo que es el lugar ideal para promocionar productos, películas, artistas y todo lo que a alguien se le pueda ocurrir.

Uno de los momentos más esperados es el show de medio tiempo, donde siempre hay un artista de talla mundial que dejan a todos con la boca abierta. En ocasiones anteriores se han presentado, por ejemplo, Michael Jackson, Prince, y The Rolling Stones, entre otros.

En esta ocasión fue el turno de Shakira y Jennifer Lopez, quienes fueron las encargadas de liderar una noche cargada de sabor latino. Pero la pregunta que muchos se hacen es cuánto cobraron por el show.

Lo cierto es que lo hicieron gratis y la National Football League (NFL) solo corrió con los gastos de producción del espectáculo, además del traslado y alojamiento del staff y bailarines, lo que sumó un total de 10 millones de dólares.

Pero que lo hayan hecho gratis no quiere decir que no hayan sacado cuentas alegres, ya que Shakira como Jennifer Lopez saben que presentarse en el Super Bowl es una oportunidad única, debido al nivel de exposición que ello significa. No hay que olvidar que hay 100 millones de personas viendo el show.

“Estaban dispuestas a actuar de forma gratuita e incluso subsidiar los costos de producción a través de su discográfica o de los promotores de sus conciertos debido a la increíble exposición que proporciona la celebración”, dijo Marc Ganis, presidente de la consultora deportiva Sportscorp a la revista Forbes.

Los artistas saben que las ganancias las verán en el mediano plazo, ya que presentarse en el show de medio tiempo significará que se vendan más discos y que se agenden más conciertos.

Bien lo sabe Justin Timberlake, quien tras su show en 2018 las reproducciones de sus canciones aumentaron en un 214% en Spotify. Algo parecido pasó Lady Gaga que subió 60 posiciones en el ránking de Billboard en la semana siguiente a su presentación en 2017.