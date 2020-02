Encuesta online dio a conocer cuál es el meme de la década

Los memes la están llevando en las redes sociales hace muchos años. Tanto así que se ha convertido en toda una nueva cultura.

Por esta razón el sitio Best Meme of the Decade creó una encuesta en la cual se puede votar para ver cual es el mejor meme de la década.

Fueron cerca de 40 memes los que participaron para llevarse el preciado primer lugar.

El que se condecoró con este premio fue el de “We are number 1” protagonizado por Robbie Rotten de la serie LazyTown.

Cerca de un millón y medio de personas fueron parte de esta votación, la cual tuvo como segundo lugar a «Women Yelling Cat” (la mujer que le grita al gato). En tercer lugar a “Doge” el perrito amarillo. “Blinking White Guy”, el hombre desconcertado, en el cuarto y finalmente, “Hide the Pain Harold” en el quinto puesto.