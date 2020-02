Katherine Orellana se enchuló los labios

La ex chica «Rojo» mostró el resultado en sus redes sociales.

La cantante chilena Katherine Orellana siempre ha dado de qué hablar, ya sea por su música o por su vida privada.

Hace unos días se dio a conocer que va a ser parte del nuevo estelar «Bailando por un Sueño». Además, mostró que se hizo un cambio de look con el que se ve muy diferente. Se dejó rulos y se aclaró el pelo.

Sin embargo, este no fue el último arreglito que se hizo. De hecho ella misma en su Instagram dio a conocer que se hizo una intervención en los labios, donde se puso relleno para que se vean más carnosos.

«Hoy me realicé un perfilado y relleno de labios en @clinica.dharma.spa Rancagua. Quedaron realmente hermosos. No tenía nada de labios. Es increíble el cambio, no es doloroso ya que es con anestesia local», comentó.

Sus seguidores reaccionaron divididos. Por un lado hubo un grupo que dijo que se veía hermosa con el cambio. Mientras que otros dijeron que la «morenaza de Rancagua» no necesitaba nada extra.