Jorge Zabaleta dio su versión de por qué deja las teleseries

Durante la tarde de ayer miércoles se dio a conocer que el actor Jorge Zabaleta dejaba su casa televisiva ‘Mega’ en la que estuvo estos últimos 4 años.

Sin embargo, a raíz de esta situación, se inició una ola de rumores que han distorsionado la información. Por esta razón Zabaleta decidió sincerarse y dar su versión sobre su futuro labora.

Según comentó a Publimetro, Jorge va a dejar el área dramática de ‘Mega’, pero no se va del canal. Todo lo contrario, va a seguir en el área digital.

Además, un cercano al actor señaló al medio que: “Jorge conversó durante todo 2019 por la renovación de su contrato. Lo que pasó no tiene que ver con lo monetario, sino que con sus deseos de hacer otras cosas y de poder contar con el tiempo para realizarlas”.

En esta línea, lo que está haciendo el actor ahora, y quiere seguir haciendo en el futuro cercano, es seguir subiendo contenido digital a su perfil de Instagram, donde viraliza loscapítulos de su programa «La Joya», también de ‘Mega’.

Asimismo, Zabaleta quiere centrarse en sus proyectos personales, que los ha tenido un abandonados por falta de tiempo. Estos son: Su hotel en San Pedro de Atacama “Desértica” y «Radio Z», proyecto online.

«Nunca me he tomado un tiempo, y hace rato que tenía que hacerlo. Hablé con Mega el año pasado de esto, y de hecho voy a seguir haciendo con ellos trabajos que no me tomen tanto tiempo para poder dedicarle tiempo a mi hotel y a mi radio, proyectos personales y que he tenido muy abandonados».

Finalmente agregó que: «Esta es una decisión que vengo pensando desde hace mucho y que me ha costado muchísimo tomar, porque mi vida siempre ha girado en torno a las teleseries. Dejarlas ha sido muy complicado y en eso el canal se ha portado muy bien conmigo al entender mis motivos para alejarme por un tiempo, partiendo por la “Quena” (María Eugenia Rencoret, directora general del Área Dramática de Mega)… Mi prioridad voy a ser yo, pero cuesta mucho soltar… Mi hotel está maravilloso y le ha ido muy bien. Es un proyecto de vida por el que he peleado muchos años y al que tengo que dedicarle tiempo».