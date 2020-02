Hace solo unos días, Lady Gaga confirmó su noviazgo con el inversor Michael Polansky. Colgándose de esto, el medio TMZ publicó una noticia sobre la pareja, pero parece que usó fotos de otro hombre que es igual al novio de la cantante para ilustrar sus informaciones, lo que se ha terminado por volver viral.

Este sujeto se llama Narek Margaryan y es un cómico al que siguen en las redes sociales poco más de 3.000 personas. Haciendo gala de su sentido del humor, publicó un tuit dirigido a Lady Gaga en el que le suplica que por favor desmienta que es él quien aparece junto a ella en una fotografía de Instagram ya que está casado y tiene que dar explicaciones ante su mujer, recoge La Vanguardia.

I think @ladygaga is hiding something, I’m sure there is a #big #story behind of this #picture https://t.co/LLi9MNnvE7

— Grigori Eyramjyan (@eygregg) February 17, 2020