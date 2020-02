La noche de este domingo se realizó el Super Bowl y las encargadas de hacer vibrar con su música en el show de medio tiempo eran Shakira y JLo. Precisamente Emme la hija de esta última quien tiene solo 11 añitos se lució cantando en el show de medio tiempo del evento junto a su madre.

La menor apareció vestida de blanco y cantó Let’s get loud, una de las canciones clásicas de Jennifer López y además interpretó algunas frases de Born in the U.S.A.

«Emme Daddy está muy orgullosa de ti. Eres mi corazón y yo soy para siempre tuyo«, escribió su padre Marc Anthony en Instagram tras la presentación de su retoño.

Y claro JLo por su parte hizo lo mismo.

