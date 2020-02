Todo un héroe: Gatito salva a su humana de morir en un incendio

A los que usamos las redes sociales nos encanta leer noticias de animalitos, especialmente si se trata de perritos o de gatitos. Bueno esta historia trata de estos últimos.

Hace unos días, diversos medios internacionales, dieron a conocer la historia de un gatito héroe. Esto pasó en Rusia, donde el pequeño michi, salvó a su humana de morir ahogada en un incendio.

Según informó RT, Dina Matushkina, dueña del minino, estaba durmiendo, cuando en su departamento se generó un corto circuito, el cual provocó que todo el lugar se llenara de humo y que empezara a incendiarse.

Fue en ese momento donde Liosha -nombre del michi héroe- hizo su aparición ya que se dio cuenta de lo que estaba ocurriendo. Cuando se percató que su humana no se movía, empezó a aullar con mucha fuerza, pero esto fue inútil. Por eso decidió subirse encima de Dina y rasguñarle la cara, pero eso menos funcionó.

Te puede interesar: «Más protegido que hijo único: «Gato se vuelve viral por usar mascarilla para evitar el coronavirus»

Finalmente Liosha optó por una táctica de ataque más profunda. Empezó a morder el cuello de la mujer y a maullar más fuerte. Esto dio resultado, ya que Dina al fin se despertó y cuando se percató de lo que estaba pasando salió del lugar, junto con el michi -obviamente-.

Ya a salvo, Dina pudo llamar a los bomberos y servicios de emergencia, los cuales llegaron al lugar y lograron evitar que el fuego se propague a los demás departamentos.

De hecho, según comentarios de los funcionarios de emergencias, Dina estuvo a punto de morir por intoxicación con monóxido de carbono. Además, agregaron que su gato le había salvado la vida.

“Sí, él me salvó. Creo que todavía no me ha llegado la hora de morir realmente”, expresó una emocionada Dina.

La nieta de Dina, Evguenia Ponomariova, comentó al citado medio que, Liosha llegó hace 15 años a la familia, convirtiéndose rápidamente en un miembro muy importante y fundamental en la vida de Dina, quien padece de hipertensión y sordera generalizada. Tanto así que el michi le avisa cuando tocan la puerta o llaman por teléfono.

Dina finalmente compartió que: “Cuando alguien quiere contactarse conmigo, (Liosha) siempre salta y se aferra a mí. Es muy dulce”.