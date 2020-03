El actor estadounidense Corey Feldman contó en su nuevo documental, (My) Truth: The Rape of Two Coreys, que Charlie Sheen abusó sexualmente de Corey Haim en la década de 1980.

Esta producción fue estrenada en Los ángeles el pasado lunes y como era de esperar desde ese entonces ha generado gran polémica en el mundo del espectáculo sobre todo en el país norteamericano.

El protagonista de «The Goonies» afirmó que Sheen lo violó durante el rodaje de Lucas (1986), cuando Haim tenía 13 años y Charlie 19.

Desde que se dieron a conocer estas acusaciones, el protagonista de la serie » Two and a half men» se ha encargado de negarlas y ha vuelto a declararse inocente del grave hecho.

En el documental, varias personas dijeron que el fallecido actor les contó sobre la violación cometida por Sheen, mientras que otros aseguraron que lo escucharon en distintas situaciones.

Feldman también habló sobre las otras personas que abusaron de él: Jon Grissom, Alphy Hoffman y Marty Weiss, a quienes previamente había acusado en 2017.