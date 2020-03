En medio de la pandemia del COVID-19 Daddy Yankee quiso entregarle un romántico mensaje a su esposa con la cual este viernes cumplió 25 años de matrimonio.

El artista compartió en Instagam una imagen de ambos junto al mensaje: “Una REINA cree en ti, no te desanima. Una REINA es leal, no piensa en traición. Una REINA es como el ajedrez, siempre protege a su REY. Una REINA como la que Dios me regaló no la cambió por nada en el MUNDO”, partió escribiendo.

Luego aseguró ser el mayor de admirador de su esposa. “Hoy esta REINA y yo cumplimos #25 años de casados. Quizás mis fans me conozcan por ser el mejor pero yo soy fan de ella y te puedo dar fe, que ella es LA MEJOR”, dijo.

Finalmente, el cantante hizo un analogía apelando al complejo momento que atraviesa la población mundial por el COVID-19. “En estos tiempos difíciles, sigo contagiado con su Amor y ella es mi CORONA”, cerró.

Por su parte Mireddys González también dedicó un mensaje a su esposo: “Amor, respeto y admiración es lo que siento por ti. Eres el esposo soñado por cualquier mujer. Tu integridad, dedicación y temor a DIOS son el resultado de este aniversario de boda 25″.