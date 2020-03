Finn Wolfhard reveló que fue víctima de acoso: adultos lo siguieron hasta su departamento

Hace cuatro años atrás Finn Wolfhard sufrió un drástico cambio en su vida luego del estreno y éxito mundial de la serie «Stranger Things». El joven actor se convirtió en una celebridad y a su corta edad ya ha conocido el lado más oscuro de la fama.

Durante una entrevista reciente, el intérprete estadounidense reveló una serie de situaciones de acoso por las que ha pasado luego de volverse famoso.

«Cuando tenía 13 años, algunos adultos me siguieron a mi departamento cuando estaba filmando ‘Stranger Things'», contó. «‘Stranger Things’ acababa de salir, y yo estaba solo. Mientras caminaba más rápido, ellos caminaron más rápido, ya me estaba poniendo un poco nervioso y cuando llegué a la puerta, me dijeron: «Hola, amigo, ¿podemos tomarnos una selfie?’ Y yo dije: «¡No, no puedes tomarte una selfie!, ¿Qué tal si mejor no sigues a los niños?», agregó. .

Pero esta no ha sido la única experiencia de este tipo que le ha tocado enfrentar: «También siguieron mi taxi y, fuera del taxi, la persona siguió siendo bastante despiadada», dijo.