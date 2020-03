Gómez-Pablos tuvo tenso cruce con Moreira en «Bienvenidos»

Durante la mañana de este martes Amaro Gómez-Pablos y el senador Iván Moreira protagonizaron un tenso moemnto en Bienvenidos.

La cosa prendió cuando el español le preguntó por la responsabilidad de él y de otros parlamentarios de aprobar una ‘ley tan mal hecha’ sobre los permisos de circulación, que tendría como consecuencia la ‘propagación del coronavirus’, ya que se registraron varias filas para pagar este permiso.

Recordemos que esto fue antes de que el presidente anunciara que enviaría un veto substitutivo con el que modificaría la ley recién aprobada.

Ante esto, Moreira argumentó: «Primero que todo, aquí ha habido una desinformación de parte de los medios, de lo que se aprobó. La ley de prórroga de patentes, esa ley no se aprobó. Esa ley fue declarada inconstitucional, y como esa ley era inconstitucional, se buscó una fórmula de algunos parlamentarios, que la verdad nos pusieron a todos entre la espada y la pared, y que decía que no se van a sacar partes por permiso de circulación vencidos hasta el 30 de junio».

Si bien reconoció el error del Congreso, no entiende las críticas. «Sí, es una ley mala, estamos trabajando, haciendo un esfuerzo (…) Hay una responsabilidad del parlamento, pero no nos hagan parecer a nosotros, menos los alcaldes, como que aquí hubiera una mala fe, porque nos hemos sacado la mugre trabajando día y noche», explicó.

Sin embargo, sí confesó que ‘no se percataron’ de ese punto al aprobar la ley, acusando que están preocupados de la ley de protección a los trabajadores en la pandemia.

Ahí, Amaro intervino con una dura crítica. «La falta de celeridad y de rigurosidad con respecto a la desprotección que existe en estos momentos hacia el trabajador. Si yo soy Pyme, si yo soy empleador, todavía no sé a qué atenerme porque el parlamento todavía no me está arrojando resultados, estamos en tiempos excepcionales, todo el mundo está trabajando extraordinariamente y ustedes resulta que todavía no arrojan resultados», acusó el periodista.

Moreira respondió bien molesto. «Por favor, Amaro, no seas ciego… ustedes están detrás de una pantalla y es fácil decir y criticar con el dedo. La única razón que tienen los alcaldes es que efectivamente no fueron consultados. Y en ese sentido tienen razón, pero no por una ley mala… la mayoría de los chilenos quiere prórroga, la mayoría no tiene plata para pagar, buscaremos una solución».

Además, aseguró que este martes se había comunicado con el ministro Secretario de la Presidencia, Felipe Ward, para ver qué hacer con el error. «Eso es lo que hay que hacer hoy día, no sacamos nada con seguir apuntando a los parlamentarios», sentenció.

Recordemos que después de esto, el presidente Piñera anunció el veto substitutivo con discusión inmediata para eliminar multas e intereses y agregar la opción de pagar en dos cuotas el permiso de circulación.