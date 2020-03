La pandemia del coronavirus está afectando a todo el mundo, por lo que las autoridades han puesto todos los esfuerzos en intentar controlar la propagación del virus.

Así lo entendió el secretario general de la ONU, António Guterres, quien pidió un “alto al fuego mundial” de todas las guerras y hacer frente al peligro del covd-19.

“Nuestro mundo se enfrenta a un enemigo común: la Covid-19”, dijo el portugués en una conferencia de prensa virtual, donde subrayó que es importante de que todos los conflictos bélicos cesen para centrarse en “la verdadera lucha de nuestras vidas”.

“Cesen las hostilidades. Dejen de lado la desconfianza y la animosidad. Silencien las armas; detengan la artillería; pongan fin a los ataques aéreos. Es crucial que lo hagan”, señaló.

Actualmente hay decenas de conflictos armados en todo el mundo, siendo Siria, Afganistán o Yemen algunos de los más graves y crudos. Sin embargo, para la ONU hoy es el tiempo en que todos se deben abocar en combatir al enemigo común, que es el covid-19.

“La furia del virus ilustra la locura de la guerra. Por eso, hoy hago un llamamiento a un alto el fuego global inmediato en todos los rincones del mundo”, agregó Guterres.

Las cifras de contagiados a nivel mundial se acerca a los 400.000 casos y los fallecidos ya superan los 17.200, siendo China, Italia y España los países más afectados hasta el momento.

Today I am calling for an immediate global ceasefire in all corners of the world.

It is time to put armed conflict on lockdown and focus together on the true fight of our lives – the #COVID19 pandemic.https://t.co/F6JRA6ekvZ pic.twitter.com/7WgtFMk5GC

— António Guterres (@antonioguterres) March 23, 2020