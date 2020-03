Ha unas semanas Geri Hoops realizó una denuncia contra la policía de Puerto Rico luego de vivir un violento episodio en el aeropuerto del lugar.

En un comienzo se hablaba de un abuso sexual, pero ahora la bailarina reveló en un nuevo video que compartió en sus redes sociales que, luego de hacerle pasar una serie de malos ratos, la habrían violado.

«Lamentablemente uno de mis viajes que podría haber sido el mejor se convirtió en una pesadilla» comenzó el relato Geri, quien aseguró que la detención habría comenzado por su «culpa» por no averiguar bien cómo funcionaban las visas y los permisos en ese país.

Luego siguió: «Al regresar fui detenida por migraciones ya que la visa que utilizaba la ESTA» no servía para realizar ningún tipo de trabajo allá, y no podía ni asistir a entrevistas de radio o tv, sin una visa de trabajo: «Por eso hago un mea culpa porque no averigué más y solo acepte las invitaciones y fui», aseguró.

La «reina del twerk» contó que en ese instante estaba con una amiga, a quien, a las horas, la dejaron regresar a Chile, pero a ella no «Me tiré al suelo pidiéndole que no se fuera porque presentía que me iba a pasar algo» narró.

Pero los policías le explicaron que no podía quedarse, por lo que le pidió si podía darle el número de su pololo para que lo llamara, explciara la situación y le pidiera si podía comprar los pasajes para ella regresar directo a Chile, sin entrar a Puerto Rico.

Explicó que le estaba pasando el teléfono cuando a su amiga «se le marca la video llamada. Aparece mi pololo en el video y ellos nos quitan el celular, donde uno dice ‘va a tener que hablar con él porque ya la vio’ entonces ahí entré en un estado de shock porque dije ‘ya no voy a poder volver a chile'».

Al calabozo

«Me llevaron del brazo y no vi más a mi amiga, porque se la llevaron. Me llevaron a un lugar que no recuerdo bien porque entré en estado de shock porque tenia mucho miedo y me dejaron llamar pero solo para decirle a mi pololo que podía comprar los pasajes, para nada más» agregando que «al final me quitaron el teléfono porque me dijeron que estaba llorando mucho».

«No sabía qué iba a pasar entonces ahí es cuando me empiezan a molestar» y cuenta que luego de varias preguntas la empezaron a «empujar para que pudiera bailar», explica la joven conmocionada y queda en silencio por unos minutos.

«Fue horrible» continúa pausada y agrega: «Había un viejo asqueroso. Uno me agarró del brazo y me puso al medio . Me pegaron palmadas en los glúteos, me tiraron billetes. Llegó un momento en el que me oriné porque tenía mucho miedo y no paraba de llorar, entonces ellos me llevaron a una pieza porque estaba histérica».

«Pasó un rato y llegaron dos tipos que me dijeron que me tenían que revisar nuevamente. Antidrogas. Le pregunté por qué si ya me habían revisado antes» explicó afectada.

«Ellos me dicen que me saque la ropa y que me ponga en la pared como cuando te van a revisar» continúa entre lágrimas «uno me separó las piernas pero no me estaba revisando (silencio) y después ya me violaron».

«Creo que pueden haber pasado muchas cosas más que la psicóloga me dijo que me iba a costar recordar porque aún es muy reciente y las puedo tener bloqueadas» agregó después del crudo relato.

«No me acuerdo de nada, solo recuerdo que al otro día desperté porque un oficial me despertó y yo estaba vestida. Si me acuerdo que pasé mucho frío».