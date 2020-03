En el episodio de este lunes en Yo Soy se vivió un llamativo momento con la participación de un nuevo ‘personaje’. Es más, hasta Antonio Vodanovic se lo tomó con humor.

Resulta que el sujeto llegó a imitar a Luis Miguel y su presentación tuvo varios problemas, lo que provocó que Myriam Hernández no se aguantara la risa.

El concursante comenzó mal su show, tuvo problemas con el micrófono, por lo que le dieron una nueva oportunidad. Luego, cuando se presentó nuevamente desafinó varias veces. Además, su parecido con el ‘Sol de México’ era bien alejado.

Durante su presentación, la intérprete chilena no paró de reírse.

Tras su presentación, el sujeto dijo: «Siempre he seguido a Luis Miguel, estoy impulsado por mi familia, mi señora, que me dicen que tengo un parecido en la voz».

Por último, Cristián Riquelme lo despidió de una forma prudente.

«estamos muy lejanos, pero hay que premiar la convicción y la determinación. Hay que entregarlo todo en la cancha y tú lo hiciste», le dijo.

Este momento provocó una ola de comentarios en Twitter, algunos riéndose de la situación, y otros criticando a Myriam por su comportamiento, apuntando a que ella como jurado le debe respeto a los participante.

Revisa los comentarios que dejó el doble de Luis Miguel en redes

Como sea… que no se parezcan en nada al artista que vienen a imitar, etc…un "jurado" que se respete, más aún, una artista profesional no puede reírse de la forma que lo hizo #MiriamH, de la persona que quiso imitar a Luis Miguel, eso es bulling y no se hace. Muy feo #YoSoyChv

— Romanticazul (@ROMANTICAZUL) March 17, 2020