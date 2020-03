Si bien hay más de 130.000 casos de contagio en más de un centenar de países del mundo, a nadie ha dejado indiferente que Tom Hanks haya sido diagnosticado con coronavirus.

El propio actor reveló en sus redes sociales que tanto él como su esposa, la actriz y cantante Rita Wilson, dieron positivo tras examinarse en Australia, luego de presentar síntomas de fiebre y mareo. Hanks se encuentra en el país oceánico filmando una película.

El mensaje del actor fue relativamente tranquilizador, asegurando que se sometería con su pareja a la cuarentena protocolar y que mantendría al público actualizado.

Ahora se ha hecho viral un video en el que el hijo del matrimonio, Chet Hanks, se refiere más ampliamente a la enfermedad de sus padres, con un discurso tan tranquilizador sobre el Covid-19.

Tom Hanks' son Chet gave an update on his parent’s condition after they tested positive for #CoronaVirus.

More: https://t.co/FVBgMntUF4 pic.twitter.com/XQqO7JJioE

— Complex (@Complex) March 12, 2020