Freddie Mercury es uno de los vocalistas más icónicos de la historia rock, y por eso reemplazarlo es casi imposible. Desde su fallecimiento, los demás músicos de Queen han hecho presentaciones con otros cantantes famosos, pero no han logrado seguir una carrera como tal sin su presencia en el escenario.

A uno que se le ofreció en algún momento relevar al mítico cantante fue a Robbie Williams. El cantante británico reveló que hace 20 años le pidieron reemplazar a Mercury como vocalista de Queen, pero que se negó a asumir ese desafío.

La propuesta llegó antes de que Adam Lambert se uniera a la banda en 2011. Williams impresionó a May y Taylor cuando se unieron en una regrabación de «We Are The Champions» para la película «A Knight’s Tale» en 2001, recordó el artista en una entrevista con SiriusXM.

Pero el cantante confesó que fue su «baja autoestima» lo que no le impidió tomar la oportunidad. «Pensé que les ahorraría la audacia de tenerme intentando subir al escenario hasta el mismo escalón que Freddie», dijo Williams.

«Él, para mí, es angelical. Él es divino. Fue demasiado aterrador», reveló. El artista dijo además sobre la actual voz de Queen que «Adam Lambert, si no fuera una persona tan encantadora, como lo es, estaría aterrorizado por su talento. Su voz es absolutamente increíble».