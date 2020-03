La película «The Batman», a cargo del director Matt Reeves, está recién en la etapa de rodaje, pero ya se habla de una posible secuela de la cinta. Y siendo así, ya se barajan posibles nombres para el proyectos, entre ellos el de Johnny Depp, quién estaría siendo sondeado para interpretar al Joker.

De acuerdo al medio We Got This Covered, el actor estadounidense es el candidato para interpretar al icónico personaje en una futura secuela de «The Batman», la cual podría programarse para 2024.

Este personaje ha tenido grandes interpretaciones, la última fue por parte de Joaquin Phoenix, con la cual se hizo acreedor del Oscar a Mejor Actor por su increíble trabajo.

Anteriormente, Johnny Depp se había mostrado interesado en interpretar al personaje durante el proceso de casting de «The Dark Knight» de Christopher Nolan, así como el actor Adrian Brody, pero fue Heath Ledger quién obtuvo el papel, ganando un Oscar póstumo como Mejor Actor de Reparto por su majestuosa interpretación, recoge el sitio Cinéfilos.

Por el momento, no hay declaraciones oficiales por parte de Warner Bros acerca de la posible secuela y de la participación de Depp en el proyecto.