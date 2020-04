El día que LeBron James le salvó la vida a un compañero de la NBA

Debido a la pandemia por el coronavirus, todos los eventos deportivos fueron suspendidos hasta nuevo aviso. Una de las actividades que se vio obligada a parar fue el básquetbol.

A raíz de esto, las estrellas de la NBA han debido quedarse en sus casas para respetar el aislamiento social que ha pedido la Organización Mundial de la Salud (OMS), lo que ha traído una gran actividad en las redes sociales por parte de las estrellas de este deporte.

En este contexto los fanáticos del básquetbol han podido conocer un episodio desconocido de dos estrellas de la NBA y que tiene como protagonista a LeBron James, quien se convirtió en un héroe al salvarle la vida a uno de sus compañeros.

Dwayne Wade (retirado de la actividad) y Carmelo Anthony se dieron cita en una conversación por la web, en la que el segundo recordó el día en que LeBron lo rescató de morir ahogado.

En el verano de 2015 LeBron se tomó unas vacaciones en familia junto con Wade y Anthony en el Caribe. En una salida en yate, el jugador de los Portland Trail Blazers fue arrastrado por la corriente justo en el momento en que todos ya habían regresado a la embarcación.

“Salimos al mar en yate en las Bahamas. Fuimos todos nadando a una pequeña gruta y luego todo el mundo se volvió al barco y yo me quedé allí. Fue mi culpa, porque todavía quería ver más cosas, pero de repente me di cuenta de que la corriente me estaba arrastrando hacia dentro del mar”, dijo Carmelo en una transmisión en vivo por Instagram.

El deportista relata que en ese momento divisaba a lo lejos el barco y vio que salta James. “Veo a LeBron saltar como si fuera MacGyver. Saltó del bote y me trajo de vuelta al barco con un brazo y él nadando con el otro brazo”, dijo.

“Eso fue especial… Él me salvó la vida, me salvó la vida. LeBron, te lo agradezco. Me salvaste la vida ese día”, le dice a su compañero por salvarle la vida, en un día que seguramente nunca olvidará.