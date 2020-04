No hay duda sobre las capacidades dramáticas de Margot Robbie. Pero no solo eso, pues la actriz es una de las más exigentes consigo misma a la hora de prepararse para un papel, aprendiendo lo que se necesario que requiera el personaje que debe interpretar.

Es lo que ha hecho para «Aves de Presa», cinta en la que vuelve a su papel de Harley Quinn. En la película, que ya se encuentra en plataformas digitales, quiso hacer ella misma las escenas complicadas, sin recurrir a dobles de acción.

Se trata de una coreografía para nada fácil, pero que la actriz supo resolver con soltura, como se puede ver en un video que ha sido compartido en Twiter.

WAIT????? MARGOT DID THIS STUNT HERSELF?????? pic.twitter.com/uwm2wn0y9E

— tris (@margotkravitz) March 25, 2020