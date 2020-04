El irreconocible aspecto de Kylie Jenner al romper la cuarentena

Hasta ahora, Kylie Jenner se había mantenido recluida en su mansión, donde está pasando la cuarentena por el coronavirus. La influencer había sido una de las tantas celebridades que han enviado mensajes a sus seguidores para crear consciencia acerca de los riesgos de la crisis sanitaria, pero ahora rompió su confinamiento.

Sin embargo, lo que más ha llamado la atención es su irreconocible aspecto. Y es que la imagen pública de la menor del clan Kardashian es la de una diva, siempre muy bien vestida, hasta cuando lleva poca ropa, con bastante maquillaje y sus impecables pelucas.

Por eso las últimas fotos que circulan de ella en las redes sociales han dejado a muchos sorprendidos. Y es que Kylie dio por finalizada, al menos de forma excepcional, su cuarentena, y salió a la calle para ver a su nueva mejor amiga, Stassie Karanikolau.

La celebridad fue captada por los paparazzi y la verdad es que su aspecto dista mucho del habitual. Para empezar, la joven multimillonaria dejó de lado sus prendas más estilosas y se dejó ver con un polerón y un pantalón de buzo.

The way that Quarantine has turned Kylie Jenner back into a white girl pic.twitter.com/FQjlTEY95F

— B. Velvet (@BeyonceLeague) April 20, 2020