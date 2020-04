Mike Tyson recordó el día en que encontró a su exesposa con Brad Pitt

El exboxeador y campeón mundial de peso pesado Mike Tyson, recordó una de las tantas anécdotas de su vida, relacionada con el actor Brad Pit en una entrevista con el programa televisivo The Real.

Si bien esto ocurrió en 1989 esta historia fue plasmada en su libro autobiográfico «Undisputed Truth» (La Verdad Indiscutida), escrito por Larry Sloman.

Por esa época Tyson tramitaba su divorcio con la actriz Robin Givens, con quien aún mantenía encuentros sexuales esporádicos, según consigna TMZ.

“Ese día tenía que ir a la oficina de mi abogado, pero decidí pasar por la casa de Robin por un ‘rapidito’. Qué puedo decir, yo era joven y la extrañaba”, contó en la entrevista.

Al llegar, notó que no había nadie en el domicilio, por lo que decidió volver a su auto. Pero cuando estaba arriba del vehículo, vio que Givens llegaba a casa acompañada de Pitt.

“La veo que venía acompañada por el apuesto Brad Pitt. Ahí pensé ‘mierda, hoy no tendré ningún rapidito»”, confesó Mike.

Al mismo tiempo, señaló que a pesar de estar molesto con la situación, no tenía ánimos para pelear. “Yo estaba en un coma emocional. Habían tomado mi corazón y lo aplastaron, todo eso me dejó completamente abrumado. No tenía energías para pelear ni nada”, detalló.

Pero el actor se habría asustado con su presencia, según dijo el mismo Tyson. “Brad debió haber estado ebrio o algo, pero me imploraba que no le pegue y me decía que sólo estaban repasando un libreto”, relató el exboxeador.

“No fue la mejor manera pero ahí lo conocí. Y la verdad es que me pareció un tipo muy amigable. No estoy enojado con Brad, de ninguna manera. Claramente no le guardo rencor porque, si así fuese, ya no estaría vivo”, insistió Mike.

La respuestas de Robin Givens: «eso nunca ocurrió»

Una versión muy diferente de este encuentro es la que tiene la expareja de Tyson, Robin Givens.

Si bien ella reconoce que hubo un encuentro fuera de su casa entre los tres, aseguró que Pitt nunca habría suplicado para que no le pegaran. “No, eso jamás pasó”, dijo en entrevista con Wendy Williams.

“Brad y yo nos conocimos en una clase de actuación y era un momento en el que ambos nos tomábamos muy en serio nuestro trabajo. Además, no podíamos caminar por la calle y la gente revisaba nuestra basura. Era mucho para los dos”, reveló sobre el tipo de relación que tenía con Brad Pitt.

Cabe señalar que el matrimonio entre Givens y Tyson no estuvo exento de problemas. De hecho, existieron varios episodios de violencia de parte de Tyson, los que la llevaron a la mujer a denunciarlo e insistir en el divorcio.

“Alguien me dijo que a partir de mí empezó el movimiento #MeToo (movimiento donde mujeres alzaron su voz para denunciar episodios de violencia machista) y rezo para que todo lo que pasó, por difícil que haya sido, yo ayudara a alguien”, sentenció Givens.