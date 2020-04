Marvel retrasa estrenos de Spiderman, Thor, y Doctor Strange

La pandemia del coronavirus ha afectado a distintas áreas en todo el mundo como por ejemplo la industria del cine. Por lo que varias fechas previstas para nuevos estrenos de Marvel se han visto afectadas.

Según info publicada en Deadline, la compañía retrasará varios de sus estrenos. Entre ellos, se incluyen la segunda parte de «Doctor Strange», la cuarta entrega de «Thor» y la nueva «Spiderman».

Nuevas fechas de Marvel

La tercera entrega de «El hombre araña» fue postergada por cuatro meses, lo que significa que se estrenará el 5 de noviembre de 2021 y no en julio de ese año, como estaba previsto.

En tanto, «Doctor Strange in the multiverse of madness», se cambió desde noviembre de 2021 al 25 de marzo de 2022.

La película «Thor: Love and thunder», cuarta entrega de este personaje, llegará a los cines el 11 de febrero de 2022.

Entre las otras producciones que se reprogramaron, está también la segunda parte de la cinta animada «Spider-Man: Into the Spider-Verse», que se movió desde el 8 de abril de 2022 al 7 de octubre de ese mismo año.

Marvel también anunció hace algunas semanas el retraso de «Black Widow» (6 de noviembre de 2020) y de «Shang-Chi y la leyenda de los diez anillos» (7 de mayo de 2021).