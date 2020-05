Billie Eilish quiso hacerle frente a los haters que la humillan a ella -y a otras personas- por su físico. Para combatirlos, la cantante compartió un video en el que se quita la ropa poco a poco, en lo que ha sido calificado como una protesta feminista.

El registro se titula «Not my responsability», en el que la joven artista estadounidense va sacándose prenda por prenda mientras se va hundiendo en el agua.

«Me conoces. ¿De verdad me conoces? Tienes opiniones sobre mis opiniones, sobre mi música, sobre mi ropa, sobre mi cuerpo. Alguna gente odia lo que llevo puesto, otros lo alaban. Algunos lo usan para avergonzar a otros; otra gente lo usa para avergonzarme a mí. Los siento mirando, siempre», comienza diciendo Billie.

Luego, agrega: «Nada de lo que hago pasa desapercibido, así que mientras siento sus miradas, su desaprobación o sus suspiros de alivio. Si viviera por ello, no tendría ni capacidad de moverme. ¿Les gustaría que fuese más pequeña? ¿Más débil? ¿Más delicada? ¿Más alta? ¿Les gustaría que fuese tímida?».

«¿Les provocan mis hombros? ¿Lo hace mi pecho? ¿Me defino por mi estómago, mis caderas, el cuerpo con el que nací? No es lo que querías… Si llevo ropa cómoda, no soy una mujer. Si me quito estas capas, soy una puta. A pesar de que nunca hayas visto mi cuerpo, lo tocas y me juzgas por él. ¿Por qué?», concluye la cantante.

Mira el video aquí.

La artista usó este corto durante su gira y que ahora ya está disponible en sus redes sociales. Se trata de un grito de libertad como mujer que, desafortunadamente, ha sentido la necesidad de hacer a causa de la presión social.