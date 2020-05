Este es el primer país de Europa que se declara libre de coronavirus

Se trata de Montenegro, que hace 20 días no registra ningún caso de Covid-19 dentro de sus fronteras.

Aunque la Organización Mundial de la Salud (OMS) señaló hace un par de días que Sudamérica es el nuevo epicentro de la pandemia del coronavirus, hasta hace poco Europa era el continente más afectado por el Covid-19.

España e Italia han sido las naciones europeas más golpeadas por la pandemia, con cerca de 230.000 infectados hasta la fecha. Sin embargo, hay un país del viejo continente que se declaró libre de coronavirus.

Se trata de Montenegro, país que hace 20 días no registra un caso de Covid-19. “¡Somos el último país europeo que registró un ‘primer caso’ de COVID-19, y el primero que ha logrado desarraigar el virus!”, declaró el ministro de la Salud, Kenan Hrapovic, según señala The New York Times.

De esta forma, Montenegro se suma a Nueva Zelanda como país “libre de coronavirus”. Hay que recordar que a finales de abril, la primera ministra del país oceánico, Jacinda Ardern, aseguró que habían “ganado esta batalla” contra el Covid-19, tras no haber registrado contagios locales.

Nueva Zelanda ha sido alabado por su exitosa estrategia para contener el virus y es uno de los primeros que ha comenzado a volver a la normalidad.

En el caso de Montenegro, mientras los casos de infectados en Europa se contabilizaban por miles en marzo pasado, el pequeño país de tan solo 630.000 personas, no registraba ningún contagiado dentro de sus fronteras.