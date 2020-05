En medio de la incertidumbre respecto a las consecuencias sociales, políticas y económicas que dejará la pandemia del coronavirus, muchos buscan entender cómo será el mundo luego de superada la crisis sanitaria.

Una de las miradas que ha llamado la atención este último tiempo, es la del filósofo surcoreano Byung-Chul Han, quien vaticina una sociedad que estará en un “estado de guerra permanente”.

El autor de “La sociedad del cansancio”, señala que el miedo a la muerte, producto del Covid-19, hará que las personas vivan en un ambiente donde la supervivencia se convertirá en algo absoluto.

“El virus es un espejo, muestra en qué sociedad vivimos. Y vivimos en una sociedad de supervivencia que se basa en última instancia en el miedo a la muerte. Ahora sobrevivir se convertirá en algo absoluto, como si estuviéramos en un estado de guerra permanente”, señala.

Chul Han, agrega que luego de superada la pandemia, las prioridades cambiarán radicalmente y que el objetivo primario será sobrevivir y “prolongar la vida”, según recoge La Vanguardia.

“Todas las fuerzas vitales se emplearán para prolongar la vida. En una sociedad de la supervivencia se pierde todo sentido de la buena vida. El placer también se sacrificará al propósito más elevado de la propia salud”, afirma.

El profesor de la Universidad de las Artes de Berlín, también afirma esta crisis sanitaria ha dejado en evidencia que “la muerte no es democrática”.

“Está mostrando que la vulnerabilidad o mortalidad humanas no son democráticas, sino que dependen del estatus social. La muerte no es democrática. La Covid-19 no ha cambiado nada al respecto. La muerte nunca ha sido democrática”, señala.

Chul Han afirma que la pandemia ha mostrado las diferencias sociales y económicas de cada sociedad y pone como ejemplo que la mayoría de los fallecidos por coronavirus han sido los más desposeídos, minorías y migrantes.

“Piense por ejemplo en Estados Unidos. Por la Covid-19 están muriendo sobre todo afroamericanos. La situación es similar en Francia. Como consecuencia del confinamiento, los trenes suburbanos que conectan París con los suburbios están abarrotados, afirma.

Lo expuesto por Chul Han es similar a lo indicado por un estudio en que afirma que en Reino Unido las personas de raza negra tiene cuatro veces más probabilidades de morir que las personas blancas.

El filósofo señala que el Covid-19 está matando a los trabajadores pobres que en su mayoría son migrantes o viven en zonas periféricas de las ciudades, ya que no tienen la posibilidad de quedarse en casa y están obligados a salir a trabajar.

“El teletrabajo no se lo pueden permitir los cuidadores, los trabajadores de las fábricas, los que limpian, las vendedoras o los que recogen la basura. Los ricos, por su parte, se mudan a sus casas en el campo.”, indica.