Andrea Ivanova, más conocida como la “Barbie humana” ha hecho noticia recientemente, ya que con la intención de conseguir los labios “más grandes del mundo”, ella los ha triplicado de tamaño.

Esta alemana quien además es estudiante de filosofía comenzó la transformación en su rostro desde el 2018, inyectándose ácido hialurónico para darle más volumen y repite el procedimiento cada vez que se percata que sus labios disminuyeron de tamaño.

La joven hace un tiempo contó a The Sun que se sentía feliz con el cambio porque “según yo con los labios más grandes me veo más bonita”. Hasta ese momento solo llevaba 15 inyecciones.

Y ahora con la número 20, quiso compartir el resultado a sus seguidores de redes sociales publicando una serie de fotografías de sus enormes labios.

Según publicó el medio TMZ, la chiquilla aseguró que no se detendrá hasta lograr su objetivo a pesar de reconocer que le cuesta comer y que no puede cerrar bien la boca. “Mi médico dijo que me hará más inyecciones, pero tengo que esperar al menos dos meses”, señaló.

“Creo que mis labios son encantadores, los amo. No estoy segura de si son los labios más grandes del mundo, pero creo que son uno de los más grandes”, agregó.

Acá puedes ver su antes y después: