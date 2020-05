El documental «The Last Dance» ha sido muy bien recibido por los fanáticos del deporte y en especial del básquetbol, sobre todo porque cuenta parte de la historia de la NBA y reivindica en 2020 la figura de Michael Jordan, la mayor estrella de este deporte a nivel mundial. Más allá del tesoro que supone la serie de Netflix para los aficionados, los espectadores han encontrado con un misterio inesperado: el color de los ojos de MJ.

Muchos fans han expresado en las redes sociales que los ojos de Jordan no tienen la zona blanca de este color sino más bien de un tono amarillento que ha hecho saltar las alarmas acerca de su salud. «¿Alguien más está preocupada por la salud de Michael Jordan? Sus ojos están de color o rojo o amarillo en cada entrevista», comenta una usuaria de forma literal en Twitter aunque esta misma inquietud es expresada por muchos otros.

Anybody else concerned for Michael Jordan’s health? His eyes are either red or yellow in every interview #TheLastDance

