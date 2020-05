“The Last Dance”, el documental que recorre la exitosa carrera de Michael Jordan en los Chicago Bulls, se ha convertido en un éxito en todo el mundo.

La serie documental estrenada de Netflix, revela detalles poco conocidos de la vida del exjugador de baloncesto y cómo llegó a ser uno de los deportistas más grandes de la historia.

La pieza audiovisual muestra la fuerte personalidad de Jordan y su espíritu competitivo, al punto que el propio deportista reconoció que el público pensaría que “soy una persona horrible”.

“Cuando la gente lo vea, no estoy seguro de que sean capaces de entender por qué yo era tan intenso, por qué hice las cosas que hice, por qué actué de esa manera”, le dijo a Jason Hehir, director del documental.

A pesar de los temores iniciales de Jordan, el documental ha sido aplaudido por la crítica y el público, ya que explica cómo el esfuerzo, talento y determinación de la leyenda de los Bulls lo llevó a lo más alto del deporte mundial.

Seguramente aprovechando que el fútbol en Italia aún no se reanuda, Zlatan Ibrahimovic es otro más que ha visto “The Last Dance” y al parecer se sintió identificado con la figura de Jordan.

En su cuenta de Twitter el futbolista sueco de 38 años publicó un mensaje que da a entender que se compara con el espíritu del exjugador de baloncesto.

“Es bueno ver The Last Dance. Ahora ves cómo es jugar con un ganador. Te guste o no. Si no, entonces no juegues el juego”, escribió el delantero del AC Milan.

Aunque Zlatan ha jugado en alguno de los clubes más importantes de Europa y su talento es innegable, está lejos de alcanzar los logros que Jordan consiguió en el baloncesto: seis anillos con los Bulls, un promedio de 30,1 puntos por partido y el mayor promedio en la historia de la liga, entre otros.

