La pandemia del coronavirus ha puesto a prueba el sistema de salud de la mayoría de los países, donde los profesionales de la salud se han convertido en verdaderos héroes. Enfermeras, médicos y técnicos han estado trabajando sin descanso para salvar la vida de los infectados de Covid-19.

Una muestra del extenuante trabajo que han debido realizar es la fotografía de la mano de un médico que estuvo 10 horas con guantes protectores.

“Así es la mano de un médico tras quitarse el traje protector y los guantes después de 10 horas de servicio. Saludo a los héroes de la primera línea”, dice Awanish Sharan, de la Academia de Ciencias de la India, quien subió la imagen a las redes sociales.

La imagen muestra las consecuencias que deja el guante tras una interminable jornada laboral en una urgencia de hospital. La publicación se viralizó por las redes sociales y ya más de 46.500 me gusta y 8.000 retuits.

This is the hand of a doctor after removing his medical precautionary suit and gloves after 10 hours of duty.

Salute to the frontline heroes.👍🙏 pic.twitter.com/uuEzGZkWJx

— Awanish Sharan (@AwanishSharan) June 19, 2020