Belén Mora muestra su look para salir de compras durante cuarentena

Belén Mora a través de redes sociales quiso mostrar el particular look que usa cuando sale de compras en esta cuarentena, pero además fiel a su estilo la actriz quiso hacer un llamado a sus seguidores para generar conciencia.

“Look “Jumbo red carpet 2020″”, escribió la actriz, junto con pasar a enumerar su atuendo: un escudo facial de un emprendimiento, una mascarilla, un “turbante pa tapar el pelo, y Lysoform en vez de desodorante”, escribió.

La publicación inmediatamente recolectó miles de likes y risas en los comentarios, además de algunas preguntas. “Cómo haces para que no se te empañe el escudo facial???!!”, consultó una usuaria. “Se me empaña igual jajajaj no veo nada”, respondió Mora.