Hace un par de días, la actriz Lea Michele se pronunció en las redes sociales por de la muerte George Floyd con el hashtag #BlackLivesMatter, demostrando que estaba en contra de la violencia racial. Sin embargo, su buena acción se volvió en su contra cuando sus excompañeros de «Glee» la acusaron de racista durante las filmaciones de la serie. Ahora esa conducta le ha valido que la compañia HelloFresh prescinda de sus servicios.

La empresa alemana de alimentos lanzó un comunicado para hacer de conocimiento público que han finalizado sus «relaciones laborales» con la actriz de 33 años.

HelloFresh does not condone racism nor discrimination of any kind. We are disheartened and disappointed to learn of the recent claims concerning Lea Michele. We take this very seriously, and have ended our partnership with Lea Michele, effective immediately.

— HelloFresh US (@HelloFresh) June 2, 2020