Desde que apareciera en 2001 en «El diario de la princesa», Anne Hathaway ha ido cimentando una carrera cada vez más exitosa, que incluso la hizo merecedora de un Oscar a Mejor Actriz de Reparto por su actuación en el musical «Los Miserables» de 2012.

La también ganadora de un Globo de Oro ha participado en comedias, cintas de acción y mucho más. Siendo tan comprometida con su trabajo, no es de extrañar que haya vivido experiencias extremas en el set de grabación.

Pero ninguna tan aterradora como la que le tocó vivir mientras filmaba la película «Interstellar» (2014), del director Christopher Nolan y en la que compartió reparto con Matthew McConaughey y Jessica Chastain.

El filme cuenta la historia de un grupo de astronautas que se embarcan en una misión para encontrar otro planeta habitable. Para simular los planetas a los que el grupo llega, tuvieron que grabar en lugares insólitos, entre ellos algunas locaciones en Islandia.

En esas tierras se realizaron las escenas en las que Brand, el personaje que interpretó Hathaway, se sumerge en unas aguas desconocidas y queda atrapada. Un momento de tensión que pasó más allá de la ficción, ya que la actriz lo pasó bastante mal grabando esa secuencia.

Según contó en una entrevista hace algunos años, en los primeros 10 segundos después de que se sumergió, el traje de astronauta ya estaba completamente mojado.

No está de más decir que las aguas en las que estaba nadando la actriz eran muy frías, así que, más allá de la incomodidad de mojarse, Hathaway realmente casi de congeló. «No sabía qué estaba pasando o por qué estaba mojado, pero pensé que todos estábamos pasando frío y con un poco de dolor, así que no dije nada y sólo me pregunté ‘cuánto puede tardar esto'», confesó en esa oportunidad.

Sin embargo, la escena sí demoró en grabar, o al menos lo suficiente como para que ella empezara a sentir un «hormigueo» en su cuerpo, que después la llevó a no sentir las extremidades.

Anne dijo que realmente pensó que se moriría de hipotermia, por lo que decidió comentar con el director lo que estaba pasando en vez de seguir así. «Pensé (a modo de broma) que Chris se iba a enojar más si moría de hipotermia y demoraba las grabaciones. Él entendió y sólo dijo ‘bueno, vamos a grabar esto rápido'», reveló la actriz.