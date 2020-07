Cathy Barriga pedirá retención del 10% por deuda de pensión alimenticia

Este jueves comenzó el proceso para retirar el 10% de las AFP y también se habilitó una forma para que quienes quieran cobrar la deuda de pensión alimenticia, puedan solicitar la retención del retiro de los fondos por el monto que debe la otra persona.

Esta situación les sucede a muchas madres la propia alcaldesa de Maipú, Cathy Barriga. Ella señaló que solicitará la retención del 10% de los fondos que solicite el papá de su hijo mayor, ya que según ella, él nunca le ha pagado pensión alimenticia.

Barriga contó en «Mucho gusto» que «durante muchísimos años hemos visto que mujeres sacan a sus hijos adelante solas. Ahora se junta con que tienen que hacer otro trámite y que claro, es una luz por una deuda de hace muchos años».

La jefa comunal recalcó que este no es un ‘beneficio’ para las madres, ya que muchos padres han mostrado sus reparos con la medida.

«Los procesos de demanda por pensión, son humillantes, y es un derecho. Cuando hablamos de igualdad de género, paternal, el hombre es tan responsable como la mujer con el hijo. Es insólito que se vea como una colaboración la crianza y manutención de un hijo», expresó, recalcando que el dinero es para los niños.

La propia Barriga contó su caso e hizo una crítica al sistema, ya que anteriormente hizo la demanda contra el papá de su hijo, la que ganó, pero nunca recibió el dinero. «Cuando se hace la mediación siempre el padre dice ‘no tengo’, ¿tú has escuchado decir a una madre ‘no tengo’? (…) Lo hago por mi hijo, es un derecho de mi hijo, independiente que no tenga uno o cinco años», expresó.

Sobre las críticas a las mujeres de ‘apropiarse’ de este beneficio, la alcaldesa incentivó a que las mujeres piensen en sus hijos y sus derechos.

«Primero no tienen que permitir que nadie las humille, porque los tratos que se reciben en este proceso no son los mejores (…) Los que busquen esta retención, hagan el trámite. Yo no logré nada, pero hagan la demanda. No tiene la mamá por qué mendigarle al padre de su hijo esa necesidad», concluyó.