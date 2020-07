Luego que se conociera la noticia de que el programa de Ellen DeGeneres estaba siendo investigado tras acusaciones de “racismo” y de tener una “cultura de trabajo tóxica”, un ejecutivo de televisión reveló algunas de las exigencias que tenía el equipo de producción de la presentadora y comediante de 62 años.

Neil Breen fue ejecutivo del programa Today de Australia en 2013. Realizaba una gira por el país y ese año estaba planeado que la copresentadora del espacio sería DeGeneres.

Sin embargo, Breen cuenta que nunca pudo interactuar con la comediante y que solo coordinó con su equipo de producción, los que constantemente cambiaron los planes.

En una oportunidad debieron trasladarse desde Sydney a uno de los lujosos hoteles de Melbourne donde se encontraba la presentadora. Ahí le hicieron extrañas exigencias.

“El productor nos llamó a un lado y dijo: ‘Ahora Neil, nadie debe hablar con Ellen. No hables con ella, no te acerques a ella, no la mires’”, dijo el ejecutivo australiano a la estación de radio 4BC.

Breen recuerda que Richard Wilkins, periodista de entretenimiento con quien coordinó la reunión, le dijo que no interactuara con DeGeneres. “Ella entrará, se sentará, hablará con Richard y luego Ellen se irá”.

“Y dije: ‘¿Eres bastante tonto? ¿No puedo mirarla?’. Todo me pareció extraño”, agregó.

Sin embargo, Breen aclara que desconoce si las exigencias fueron hechas por la presentadora de televisión, ya que no tuvo la oportunidad de relacionarse con ella.

“No tengo idea de si es una buena persona o no, no tendría ni idea. Pero puedo decirte que las personas que trabajan con ella caminaron sobre un terreno frágil todo el tiempo”, señaló.