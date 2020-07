EE.UU. compra casi todo el stock del fármaco aprobado contra el Covid-19

Estados Unidos compró prácticamente todo el stock del medicamento Remdesivir, uno de los fármacos aprobado y que ha mostrado su efectividad contra el Covid-19.

De los 550.000 tratamientos disponibles de este fármaco, la administración de Donald Trump adquirió 500.000, lo que equivale al 100% de la producción de julio, y el 90 por ciento de agosto y septiembre, según señala DW.

“El presidente Donald Trump ha logrado un increíble acuerdo para asegurar que los estadounidenses tengan acceso a la primera terapia autorizada para el COVID-19. Hasta donde sea posible, queremos garantizar que cualquier paciente estadounidenses que lo necesite lo pueda obtener”, dijo en un comunicado el secretario de Salud, Alex Azar.

Según la agencia de control de enfermedades del país, la aplicación del tratamiento está “limitado a pacientes en estado severo de neumonía y que requieren terapia con oxígeno”.

Remdesivir se desarrolló en 2009 para pacientes con ébola y se autorizó de emergencia para tratar a los contagiados con coronavirus, luego que los ensayos clínicos en Estados Unidos mostraran que acorta el tiempo de recuperación de algunos pacientes.

Un tratamiento con este fármaco tiene un valor de $3.200 dólares y consta de seis dosis en promedio. Gilead Sciences, la farmacéutica que desarrolló el Remdesivir, había donado el equivalente a 120.000 tratamientos del fármaco a Estados Unidos y que comenzó a ser distribuido el 29 de junio.

Además, la compañía señaló que entregó las licencias gratuitas a nueve laboratorios genéricos en India, Pakistán y Egipto. Estas empresas tendrán autorización para distribuir sus versiones genéricas del medicamento en 127 países, principalmente de África, Asia, Oriente Medio y América Central.

