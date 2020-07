La Estatua de la Libertad es uno de los monumentos más famosos de Nueva York. Regalo de Francia al pueblo estadounidense en 1886 para conmemorar el centenario de la Declaración de Independencia de Estados Unidos, se ha convertido en una visita obligada para los turistas que llegan a Manhattan.

Pero seguramente pocos turistas tienen una imagen tan impresionante como la captada esta semana, donde un rayo pegó justo en la parte trasera de la estatua.

El video, de tan solo unos segundos, se ha viralizado por las redes sociales y fue registrado por un usuario desde el muelle de la isla Ellis.

Los servicios meteorológicos han alertado sobre tormentas y relámpagos durante esta semana en la Gran Manzana. Al igual que la imagen de la Estatua de la Libertad, otros usuarios han registrado la caída de rayos en el río Hudson e incluso granizos.

“Las posibilidades de lluvias y tormentas eléctricas aumentan especialmente al final de la tarde hasta la noche. Algunas tormentas podrían ser severas con vientos dañinos“, advirtió el Servicio Meteorológico Nacional (NWS) en su cuenta Twitter.

WAS THIS A TORNADO JUST NOW AT ELLIS ISLAND?! Just got this footage at work. Easily 60mph winds. That was insane! @LeeGoldbergABC7 pic.twitter.com/SPzUgeBP1W

— Mikey Cee (@_Mikey_Cee) July 22, 2020