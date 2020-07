Grandes empresas y pymes se unen para ir en ayuda de los más necesitados

En «El Portal del web» hablamos con la representante de Walmart y del emprendimiento Menú to Go, para conocer las ayudas que están brindando.

«El Portal del Web» conversó con Walmart Chile y el emprendimiento Menú to Go, quienes se unieron para apoyar a los adultos mayores de la comuna de Santiago.

Pese a que las pymes han sido una de las grandes perjudicadas con la llegada del coronavirus, muchas de ellas han desafiado su creatividad para mantener su negocio, e incluso ir más allá, ayudando a quienes más lo necesita a través de un trabajo colaborativo con grandes empresas.

Este es el caso de Menú to Go, empresa creada por dos jóvenes venezolanas y que forma parte de Start Up Chile, y Walmart Chile –matriz de los supermercados Lider, Express de Lider, SuperBodega aCuenta y Central Mayorista– quienes aunaron fuerzas para acompañar a los adultos mayores vulnerables de la comuna de Santiago.

¿De qué manera? A través de la campaña #LoveToGo. Iniciativa en que el emprendimiento se encarga de la preparación y distribución de alimentos a adultos mayores vulnerables de la comuna de Santiago, los que son preparados por voluntarios amantes de la cocina. Por cada almuerzo donado en el sitio web www.menutogo.cl; Walmart Chile se comprometió a entregar un almuerzo adicional, amplificando significativamente el alcance de esta ayuda.

Stefanie Pope, subgerente de Sustentabilidad y Valor Compartido de Walmart Chile, conversó con el Portal del Web sobre esta y otras iniciativas que han desarrollado de ayuda colaborativa en medio de la pandemia. “Así como colaboramos con Menú to Go, también lo hemos hecho con fundaciones como el Hogar de Cristo, Techo, Movidos por Chile y Red de Alimento, solo por citar algunas, beneficiando a más de 28 mil personas con la entrega de cerca de 180 mil productos”

“La iniciativa que creamos junto con Walmart es una campaña que llamamos #LovetoGo, y que invita a las personas a donar alimentos saludables. Es importantísimo que las personas sepan que no buscamos entregar un almuerzo a un abuelito sólo una vez, sino que a cada persona que ingresa al programa le aseguramos alimentación rica y saludable por un mínimo de 8 semanas”, explicó la nutricionista y fundadora de Menu to Go, Zarahis Guzmán.

Si quieres formar parte de esta campaña y apoyar a los adultos mayores con alimentación rica y saludable entregada en la puerta de sus casas, te invitamos a donar a través del sitio web menutogo.cl Puedes disfrutar aquí de la entrevista junto a José Luis Godoy en el Portal Del Web.