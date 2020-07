Un hombre originario de la ciudad de Nueva York (EE.UU.) intentó evitar ir a la cárcel fingiendo su muerte, sin embargo, un error en el acta de defunción lo delató.

Se trata de Robert Berger, de 25 años, residente de Huntington, quien había sido sentenciado a un año de prisión por el delito de posesión de un auto robado y el intento de hurto de un camión.

Para evitar ir a prisión, Berger huyó del estado y fingió su desaparición y posterior suicidio. Sin embargo, todo quedó al descubierto por un error ortográfico en el documento de defunción.

El documento fue emitido supuestamente por el New Jersey Department of Health, Vital Statistics and Registry (Departamento de Salud, Estadísticas Vitales y Registro de Nueva Jersey).

Las autoridades sospecharon de la autenticidad del certificado luego de percatarse de que la palabra “Registry” estaba escrita como “Regsitry”. Además, los fiscales señalaron que el tipo y el tamaño del documento no era acorde por lo que motivaron su desconfianza.

El verdadero Departamento de Salud, Estadísticas Vitales y Registro de Nueva Jersey confirmó que el acta de defunción de Berger era falso, según informa ABC.

“Nunca dejará de sorprenderme lo lejos que algunas personas pueden llegar para evitar rendir cuentas por cargos penales”, declaró Madeline Singas, fiscal de distrito del condado de Nassau.

Ahora, Berger se enfrenta a cuatro años de prisión los que se suman al año por el delito que había sido condenado anteriormente.