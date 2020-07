Jennifer Lopez sorprende con challenge de baile junto a su novio

Él no se queda atrás en esfuerzo

Jennifer López ha sorprendió a sus fans al compartir un especial duelo de baile. Así es ya que al artista se enfrenta frenbte a su novio el ex beisbolista Alex Rodríguez.

JLo compartió el registro en Instagram para promocionar el programa de TV, «World Of Dance», donde participa como jurado y donde se buscan nuevo talentos.

En el clip se puede ver que el chiquillo se esforzó lo más que pudio trató de imitar los pasos que su novia hace en su canción ‘Dance Again’.

«¿Cómo no podría desafiar a Alex Rodriguez al #WorldOfDanceAgainChallenge? ¡¡¡Macho tiene movimientos!!! No querrás perderte el episodio de esta noche de World Of Dance, porque él puede robar el programa», fue el mensaje que acompañó el registro.

El mismo Alex compartió el video en su Instagram, donde le agradeció a su novia ser una gran profesora de baile.

«Ya sabes lo que dicen, ¡la práctica hace la perfección! O en este caso, ¡la práctica hace que no sea tan malo! Estoy agradecido de tener la mejor maestra para ayudarme con mi #WorldOfDanceAgainChallenge. ¡Estoy listo para los duelos de esta noche! Incluso puede haber una aparición sorpresa!», escribió él.

Acá te dejamos el challenge que le hizo JLo a su prometido: