Pampita protagonizó un fuerte cruce con la periodista argentina Mariana Brey durante una entrevista en vivo, luego de que esta última le comentara que su expareja, Juan Mónaco, terminó molesto cuando se filtró el video de ambos acusando a una empleada doméstica de robo.

“No sé si guarda los mejores recuerdos, pero quedó muy dolido después de que se dieran a conocer los videos donde discute con la mujer. Eso a él le cayó muy mal, no le gustó para nada verse en ese lugar”, le dijo la comunicadora a la modelo. Tras esto, la expareja de Benjamín Vicuña respondió molesta, asegurando que “otra vez hay que aguantar a esta mentirosa, difamadora. Otra vez me tengo que bancar esto. Que se dedique a otra cosa. Si se va a dedicar a mentir que no se siente más en un programa de televisión, que haga otra cosa de su vida“.

“Es una mentirosa y estoy re podrida de esta cizañera, mala onda. Todos saben bien lo generosa que soy con mis parejas y mis ex. No le hago mal a nadie y no mando videos a ningún lado. Esta mujer es una descarada“, dijo Pampita, para luego agregar que “yo no necesito prensa, tengo otras cosas más importantes. ¡Me tiene podrida! Cada vez que habla de mí dice mentiras para colgarse. Yo trabajé 20 años para que esta venga a colgarse diciendo cosas mías. Miente para que la levanten en todas las partes. ¿Por qué no hace su propia carrera? La tele está llena de mentirosos”

Cuando terminó de responder, la periodista le preguntó “¿Por qué se pone tan agresiva? Si dice que no me conoce y digo pavadas, ¿por qué se pone tan agresiva? Yo no la destraté”, a lo que Carolina replicó: “No mientas entonces. No hace falta decir mentiras”. “Todo esto me parece una pavada. Otra vez esta mujer me hace pasar un mal momento, como en el verano dijo que me peleé con mi esposo. Habla puras locuras”, concluyó.