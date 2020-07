Este martes nuevamente comenzó a emitirse «Aquelarre», una de las teleseries icónicas de la década del 90 y de las producciones realizadas por TVN.

Y debido a esto Mónica Godoy compartió una foto del recuerdo con su compañero Iñigo Urrutia: «A propósito del reestreno de Aquelarre hoy a las 15:30, mi amigo @inigo_urrutia me envía esta foto que nos sacaron mientras esperábamos entre escena y escena en el haras…🐴🐴 Lindos recuerdos de una historia que grabamos en 1999 y que a partir de hoy podrán volver a ver por TVN», escribió ella.

También le dejó una pregunta a sus seguidores: «¿Les gusta que vuelvan a dar teleseries de esos tiempos?».

Anécdotas de esta recordada teleserie

Además hace algunos días la linda chiquilla contó varias anécdotas de la teleserie durante una entrevista por el Instagram Live de TVN, donde habló sobre su personaje: Scarlett Jara, una temporera que se hacía pasar por una famosa periodista llamada Pía Montero, con el fin de conquistar a Gonzalo (Felipe Braun).

“Fue muy bonito la verdad. Es uno de los personajes que hice en esa época junto con la Isidora de Tic Tac y Sucupira, que son los mas recordados”, expresó Mónica.

También dijo que el elenco debía estar a las 07:00 horas en el canal, pues debían trasladarse a esa hora al pueblo donde grababan, y cuando llegaban hacía mucho frío.

Reveló además un problema que tuvo con el personaje de Pía y la caracterización. “Se nos ocurrió la idea de que yo usara lentes de contacto oscuros a modo de caracterización y me arrepentí, porque sufría mucho. Yo no uso, entonces no estoy acostumbrada y me dolía ponérmelos y sacármelos”, reveló.

Por último, destacó la importancia de dichas producciones en las gamilias. “Pienso que las teleseries de esos tiempos reunían a la familia. Uno se podía sentar frente a la la tele y ver en familia una historia porque tenía personajes de todos los rangos etarios, niños, gente mayor”, finalizó.

Revisa la entrevista completa acá: