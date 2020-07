Roxana Muñoz llega al día 17 de su ayuno pesando 48 kilos

Roxana Muñoz ha dado bastante que hablar debido a su ayuno de 21 días. Y a pesar de recibir muchas críticas, la exchica reality se ha mantenido firme en su objetivo y este jueves llegó al día 17, sin dejar de preocupar a sus seguidores.

En Instagram ella ha ido compartiendo el detalle de todo este proceso, mostrando por ejemplo lo que hace en el día y también cómo va cambiando su cuerpo. En ese contexto, Roxana mostró que ya ha bajado 9 kilos, llegando a pesar 48.

“Día 17 de Ayunoterapia. Pensé que me costaría escribir. Pero ahí está. Aunque mi letra es como de la básica jij. Empezaré a usar la mano izquierda desde ahora para todo. Cosas que pasan en el ayuno. Abrazo”, escribió la exchica reality junto a una foto de su letra.

Recordar que la modelo ha afirmando en más de una ocasión que su objetivo con el ayuno no es perder peso y que esto es solo una consecuencia, pero no su propósito. No obstante, en redes sociales son varios los usuarios que le han manifestado su preocupación asegurando que «no está sana» y que el «deterioro es evidente». Ella, por su parte, ha reconocido que está con muy poca energía.

Por lo demás, algunas figuras como Carolina de Moras y Connie Achurra han alzado la voz ante la práctica que está realizando la modelo, advirtiendo sobre sus peligros.