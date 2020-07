Hace un tiempo que el ex volante holandés Wesley Sneijder viene revelando detalles desconocidos de su carrera en algunos clubes de Europa. A mediados del mes pasado reconoció que en su paso por el Real Madrid no estuvo a la altura y que “la botella de vodka era mi mejor amiga”.

Ahora contó algunos detalles de su paso por el Inter de Milán, como por ejemplo, que Jose Mourinho los dejaba beber y fumar a cambio de que rindieran en la cancha.

“Sabía manejarnos bien. Nos dijo: ‘Les doy más libertad de la que están acostumbrados, pero a cambio quiero un mejor equipo’”, contó en conversación con The Mirror.

El subcampeón con Holanda en Sudáfrica 2010 señaló que el portugués les pedía todo en la cancha pero fuera de ella les daba total libertad.

“Durante los partidos nos exigió todo, pero lejos del campo nos dio mucho espacio. Beber, fumar. Estoy seguro de que sabía que hacíamos esas cosas”, dijo.

Sneijder también contó un choque entre “Mou” y Mario Balotelli. “Mourinho siempre nos protegió, pero no le podíamos fallar. Mario Balotelli lo hizo. Era joven y pensaba que lo sabía todo. Cuando Mourinho no contaba mucho con el, un día entró en mi habitación mientras estaba con otros compañeros y me dijo: “abandono la concentración, el entrenador no me está tomando en serio, quiero jugar más”.

El portugués les dijo después a sus pupilos que Balotelli sería bienvenido solo si se disculpara con toda la plantilla. El italiano lo hizo, sin embargo, la “venganza” del DT vino después de todas formas.

“Durante la final de la Champions le dijo que calentara durante 45 minutos, luego dejó que Materazzi calentara cinco minutos. Materazzi entró y Mario no. Mourinho tiene sus propias leyes”, señaló Sneijder.