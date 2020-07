A comienzos de marzo Tom Hanks reveló que junto a su esposa Rita Wilson se habían contagiado de coronavirus, convirtiéndose en una de las primeras celebridades en contraer el virus.

La pareja se infectó durante la filmación en Australia de su última película y cuando comenzaron los malestares se internaron inmediatamente en un hospital.

En una reciente entrevista con The Guardian, el actor de 63 años entregó detalles de los días en que padeció los síntomas más severos de la enfermedad.

“Tuvimos reacciones muy diferentes, y eso fue extraño. Mi esposa perdió el sentido del gusto y el olfato, tuvo náuseas intensas, tuvo una fiebre mucho más alta que yo”, dijo al medio inglés.

Según el protagonista de “Forrest Gump” sus síntomas no fueron tan severos como los que sufrió su esposa. “Simplemente tenía dolores corporales paralizantes, estaba muy fatigado todo el tiempo y no podía concentrarme en nada por más de unos 12 minutos”, dijo.

Sin embargo, reconoció que estaba preocupado debido a que está en el grupo de riesgo por su edad y la diabetes tipo 2 que padece. “Cuando estábamos en el hospital, dije: ‘Tengo 63 años, tengo diabetes tipo 2, tenía un stent en mi corazón, ¿soy un caso de bandera roja?’”, dijo.

Los médicos le indicaron que mientras sus temperaturas no subieran y sus pulmones no se complicaran no deberían estar preocupados. “No soy alguien que se despierta por la mañana preguntándome si voy a ver el final del día o no. Estoy bastante tranquilo por eso”, comentó.

Hanks ha sido crítico con las medidas del gobierno de Donald Trump y por la actitud de algunos ciudadanos de no tomar con la gravedad necesaria el riesgo de contagiarse.

En relación a esto último, la semana pasada el actor le envió un mensaje a todos aquellos que no respetan las medidas de resguardo. “Realmente solo podemos hacer tres cosas para llegar al mañana: usar una mascarilla, cumplir con la distancia social, lavarnos las manos”, dijo, según señala la revista People.

“No seas un débil, sigue adelante, haz tu parte. Es muy básico. Si conduces un automóvil, no vayas demasiado rápido, utiliza tus direccionales y así evitas golpear peatones. Dios mío, es de sentido común”, agregó.