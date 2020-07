El posible retiro de fondos de hasta el 10% de las AFP continúa siendo un tema que bastante discusión y esta vez el análisis llegó por parte del ministro de Desarrollo Social, Cristián Monckeberg.

En ello y tras las cuatro medidas anunciadas por el Gobierno de Sebastián Piñera el pasado domingo, es que el titular de la cartera descartó el posible retiro de fondos pues “resolvimos que los préstamos solidarios eran una manera más justa de apoyar a las familias“, comentó en conversación con CNN Chile.

“No nos parece justa (la propuesta) pues es decirle a una persona que ha visto disminuido sus ingresos ‘hágase cargo usted de su problema, retire la plata de sus fondos y el día de mañana va a ver perjudicada su pensión’ y eso a nosotros no nos parecía justo”, agregó Monckeberg.

El ministro aseguró que “creemos que estas otras soluciones son mejores. Desde el gobierno consideramos que no es una solución que sea buena, expedita y justa para las familias. No nos parecía una buena solución, no es razonable”, dijo.

“Esto es un préstamo solidario para que quien lo necesite, empiece a pagarlo en términos reales en 2022 con 0% de interés, contingente a sus ingresos. Si por alguna razón esos ingresos no son suficientes y no se logra pagar completamente, posteriormente viene una condonación”, cerró.