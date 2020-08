Este jueves y luego de doce años por primera vez se reunió el elenco de «Casado con hijos.

La esperada reunión fue a través de una transmisión en vivo, bajo el nombre de «El late de la Quena». En el espacio, estuvo Quena (Javiera Contador), Tito (Fernando Larraín), Titi (Dayana Amigo), Nacho (Fernando Godoy), Marcia (Carmen Gloria Bresky) y Pablo (Marcial Tagle).

Contador comentó a LUN que la transmisión tuvo 6.700 conexiones. «Estamos ansiosos, porque no nos veíamos hace tiempo. Yo pensé que no me iban a pescar cuando se los planteé, pero todos me dijeron que sí y se embalaron. Funcionó el descueve, aunque fue una huella morada», expresó.

Godoy, por su parte expresó que el momento fue «muy relevante para nosotros como equipo, porque después de tantos años nos vimos de nuevo juntos haciendo ‘Casado con hijos’. Conversando internamente, estamos muy emocionados todos porque la magia no se ha perdido».

Amigo también destacó que a pesar de los años, los personajes están intactos. «Es tanto lo que nos entendemos que no necesitamos guión, ensayar ni estar en vivo. Yo me metí solo minutos antes, porque estaba en otro live, pero me conecté enseguida. Es muy bonito que el grupo permanezca intacto. Es como andar en bicicleta, son personajes que llevamos dentro, por más que pase el tiempo, es llegar y hacerlos», explicó.

Por su parte, Bresky confesó que lo pasó muy bien y siente que la gente necesita reírse. «La gente quiere mucho a los personajes de ‘Casado con hijos’, están en el ADN de los chilenos, y el hecho de que nosotros participemos en cosas esporádicas y espontáneas sin mayores pretensiones hace que sea como una sorpresa», señaló.

Por último, Tagle se sintió ‘nervioso’ y ‘cansado’ tras el reencuentro virtual. «Las expectativas son altas, hay que estar atento, porque no es fácil improvisar», confesó, agregando que su acento ya le sale natural porque la se lo sigue pidiendo en la calle. «Es algo que habitualmente sale de mi boca», finalizó.

Acá te dejamos el video: