Se confirma secuela de «Dirty Dancing» junto a su protagonista original

Lionsgate ha confirmado que está preparando una nueva cinta de «Dirty Dancing» (1987) en la que estará Jennifer Grey, la actriz que protagonizó la exitosa película junto a Patrick Swayze quien falleció en 2009.

Jonathan Levine, el director de «50/50» (2011) y la reciente «Long Shot» (2019), se hará cargo de este proyecto según confirmó el consejero delegado de Lionsgate, Jon Feltheimer, de acuerdo a Deadline.

A mediados de julio se supo que Grey iba a ser la protagonista y productora ejecutiva de un proyecto que, en ese entonces, solo estaba relacionado a una película de baile.

El film original, que giraba en torno al apasionado romance entre una joven (Grey) y su profesor de baile (Swayze), arrasó en los cines con 213 millones de dólares de recaudación a partir de 6 millones de presupuesto.

«Dirty Dancing» fue la tercera película más vista en 1987 en todo el mundo solo por detrás de «Fatal Attraction» y «Beverly Hills Cop II». Además, se llevó el Óscar a la mejor canción original por la todavía muy popular «(I’ve Had) The Time of My Life» de Bill Medley y Jennifer Warnes.

Lionsgate ya hizo una secuela de «Dirty Dancing» titulada «Dirty Dancing: Havana Nights» (2004), ambientada en Cuba pero que se quedó muy lejos del éxito de la original pese a contar en su pareja protagonista con un joven Diego Luna.

Por ahora no se conoce ningún detalle de la trama de esta nueva propuesta sobre «Dirty Dancing».