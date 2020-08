Este lunes se vivió un fuerte cruce en Mucho Gusto, ya que participaron Rodolfo Carter y Marco Enríquez-Ominami, para hablar sobre la entrega de los bonos del Gobierno y el proceso de retiro del 10%.

El alcalde de La Florida explicó la situación de su comuna e hizo un llamado a tener paciencia por todo el colapso que estaba viviendo el sistema ante el gran número de solicitudes para recibir algún tipo de beneficio o los fondos previsionales.

Más tarde MEO intervino y acusó que no le gustó el tono de debate en el matinal, asegurando que en todo momento se justificó al Gobierno por ofrecer ‘disculpas’ ante los problemas del sistema, siendo que a su juicio, no debería haber habido ningún tipo de inconvenientes en estos días claves.

Tras este comentario, el jefe comunal aseguró que el tono ocupado por Marco no era el adecuado, ya que no aportaba al debate, y que por su parte estaba ‘disponible’ para escuchar nuevas propuestas. Luego le enrostró su apoyo a Gobierno anteriores, y ahí se desató el cruce.

El ex candidato presidencial respondió molesto por estos comentarios: “Yo no te pido permiso para nada, no espero a que me autorices a debatir nada. No eres tú, dueño del debate, no necesito que me digas que estás disponible”.

“El debate no es sobre mí, estás como la Camila Flores, obsesionados conmigo. No hables de mí, hablemos del Gobierno. No te obsesiones con mi oficio, dónde vivo, no te enamores tanto de mí, calma, déjame a mí tranquilo”, complementó Marco.

Ante esto, insistió en su propuesta de cambiar el rumbo de los fondos para mejorar las Fuerzas Armadas, para que sean destinados a financiar beneficios para la población.

Previamente Marco ya traía picado al alcalde al decirle que él no era nadie para darle permiso para exponer las ideas a debatir. 👊👊👊 pic.twitter.com/UauGISf4Lf — Mr. Wolf (@manuelbzr) August 3, 2020

La respuesta del alcalde de Las Florida

Como era de esperar el edil contestó: “En buena onda Marco, bájate del pony porque ese tono no colabora. Que alguien esté enamorado de ti, debería ser solo la Karen, nadie más está enamorado de ti”

“Respecto a las Fuerzas Armadas en particular, lo responsable es no hacer propuestas al voleo. Por ejemplo, cómo hacemos para que nuestras fragatas estén al día tecnológicamente y no perdamos lo que el Estado ha invertido”, siguió el jefe comunal.

De fondo se oían los comentarios de los animadores que intentaron calmar la disputa, sobre todo Soledad Onetto que pedía que pararan con el cruce.

Mientras Marco hacía gestos de reprobación por los dichos del alcalde, Rodolfo Carter seguía con su explicación: “Yo también puedo proponer cosas muy bonitas como reponer la pena de muerte, y el 70% de la población estaría de acuerdo, pero no sería responsable”.

Al final le dieron una última réplica a Marco Enríquez-Ominami, lo que molestó aún más al alcalde, quien sabía que el invitado a Mucho Gusto seguiría lanzando dardos. Y así fue.

“Yo no estoy en campaña presidencial, me parece que lo peyorativo no corresponde. Has dicho 10 adjetivos. Mi propuesta es técnica, y no es al voleo. El fondo de capacitación estratégica de las Fuerzas Armadas existe, que tú no sepas de impuestos, que no sepas los datos, es problema tuyo. No polemices con odio con otro”

Justo ahí terminó Mucho Gusto, por lo que Carter no tuvo tiempo de responder: “No es justo”, se le oyó decir molesto.