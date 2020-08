Aunque algunos laboratorios han anunciado que en los próximos meses podrían tener lista la vacuna contra el coronavirus, lo cierto es que mientras no haya una forma de obtener la inmunidad, cualquier fórmula que ayude a prevenir el contagio es bienvenida.

Como por ejemplo, un colchón “anticoronavirus” que ya habrían comprado algunos futbolistas como los argentinos Lionel Messi y Sergio Agüero. que promete eliminar el Covid-19 en un 99,84 %.

“Cuando probé el colchón noté de verdad que me ayudaba a descansar. Antes, después de cada partido, me dormía a las cinco o las seis de la mañana y desde que tengo el colchón me duermo en media hora”, dijo Saúl del Atlético de Madrid, según recoge AS.

Luego de conocer la experiencia del mediocampista español, la estrella del FC Barcelona habría encargado varias unidades de este colchón para instalarlo en todas las habitaciones de la casa. Cada unidad tiene un valor cercano a los 1.000 euros.

El curioso colchón fue desarrollado por la empresa española TEC MOON y funciona con un sistema denominado “Viruclean”, que neutraliza el coronavirus en un 99,84% mediante nanopartículas aplicadas a su tejido,. Este tecnología logra eliminar todo rastro del virus en 4 horas y permite que la próxima persona que ocupe la cama esté protegida de contagio.

Además de Saúl, Messi y Agüero, otros deportistas se han interesado en el colchón, como por ejemplo, Cristiano Piccini del Valencia, Michel Herrero del Valladolid y el basquetbolista Rudy Fernández.